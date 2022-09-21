استبعاد ملاعب آنفيلد وستامفورد بريدج والإمارات من الملف البريطاني الآيرلندي من قبل beIN SPORTS September 21, 2022 15:08 1:04 دقيقة تم استبعاد ملاعب آنفيلد وستامفورد بريدج والإمارات من قائمة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات يورو 2028، في الملف المشترك المقدم بين بريطانيا وآيرلندا. تقارير إخبارية كأس أوروبا 2028 -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة الفرنسي كازال مدرباً للمنتخب التونسي لكرة اليد 0:49 دقيقة أتليتيكو يدين هتافات عدداً من جماهيره 1:04 دقيقة هذه الملاعب استبعدت من الملف البريطاني الآيرلندي! 0:50 دقيقة مارتينو يغلق الباب أمام تشيتاريتو وفيلا 0:36 دقيقة المنتخب الإكوادوري يواصل تحضيراته لمونديال قطر 2:26 دقيقة تأسيس الاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية 4:28 دقيقة مغامرون اختاروا الذهاب إلى قطر بطرق فريدة من نوعها 4:13 دقيقة ملاعب مونديال قطر حديث العالم 0:49 دقيقة وكالة الأنباء القطرية تطلق خدمة جديدة 0:46 دقيقة اهتمام كبير بالجماهير من ذوي الإعاقة