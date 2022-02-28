ويحمل استاد خليفة مكانة خاصة لدى الشعب القطري فقد استضاف العديد من المباريات والبطولات؛ مثل كأس الخليج العربي الرابعة والحادية عشرة والرابعة والعشرين، وافتتاح دورة الألعاب الآسيوية 2006، وبطولة كأس آسيا لكرة القدم عام 2011، وغيرها من الأحداث المرتبطة بالذاكرة الكُروية القطرية، وعلى صعيد الاستعدادات الجادة لاستقبال كأس العالم FIFA 2022™️، استضافَ مجموعة من البطولات الأخرى ومنها كأس العالم للأندية FIFA™️.

وتم تطوير استاد خليفة الدولي وإعادة افتتاحه كأول الاستدادات المونديالية جاهزية لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™.