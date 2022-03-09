وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بشأن الإجراءات التنظيمية والتسويقية قبل المباراة، أكد الاتحاد وجود إقبال جماهيري كبير على شراء تذاكر النهائي مشيرا إلى أنه سيُسمح بحضور خمسة وسبعين في المئة من الجمهور ما لم تحدث أي تغييرات في الأيام المقبلة التزاما بالإجراءات الصحية المعمول بسبب وباء كورونا.

