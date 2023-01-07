فالمنتخب القطري يستهل مشوار النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج عندما يلتقي المنتخب الكويتي في استاد الميناء الدولي في مدينة البصرة العراقية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم المنتخبين الإماراتي والبحريني.

ويتطلع العنابي إلى تحقيق الانتصار من أجل تمهيد طريق العبور إلى الدور الثاني من البطولة، على اعتبار أنّ البداية تعد غاية في الأهمية خاصة وأنّ المنافسة ستكون شرسة ما يجعل النقاط الثلاث مطلباً مهماً قبل مواجهتي المنتخبين البحريني حامل اللقب والإماراتي الذي جاء إلى البطولة بصفوف مكتملة للمنافسة على اللقب.

ويشارك العنابي بتوليفة جلها من عناصر من منتخبي تحت ثلاثة وعشرين عاماً ومنتخب الشباب بعدما قرّر الاتحاد القطري لكرة القدم عدم دعوة عديد اللاعبين الأساسيين في المنتخب الأول الذي خاض نهائيات كأس العالم وخرج من الدور الأول.