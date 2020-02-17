استئناف الدوري العراقي بعد توقف بسبب الظروف الأمنية الراهنة February 17, 2020 13:00 2:06 دقيقة بعد أن تسببت الظروف الأمنية في العراق في تعطيل الدوري المحلي، تأتي الإنطلاقة الثانية للمسابقة لتسجل للعراق إقامته بطولتين للدوري في موسم واحد، بينما يأمل الوسط الكروي أن تزول العقبات. تقارير إخبارية الدوري العراقي -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة ضوء أخضر طبي لبرشلونة للتعاقد مع بديل لديمبيلي 2:06 دقيقة عودة عجلة الدوري العراقي إلى الدوران 2:20 دقيقة تكريم عاطفي للأسطورة كوبي في ملعب يونايتد سنتر 0:38 دقيقة ماريغا يغادر الملعب احتجاجا على الهتافات العنصرية! 0:32 دقيقة سلتيك يعود بفوز صعب من أرض أبردين 10:57 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة التغطية المباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول 0:41 دقيقة ميسي ضمن المتنافسين على جائزة أفضل رياضي لسنة 2019 2:22 دقيقة تشيلسي ومانشستر يونايتد في أقوى مواجهات الجولة 1:05 دقيقة الأهلي السعودي يستضيف الإستقلال الإيراني في الكويت