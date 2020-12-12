اختتام فعاليات الجمعية العامة للـ"كاف" من قبل beIN SPORTS December 12, 2020 16:18 2:52 دقيقة وسط إجراءات صحية مشددة، اختتمت في القاهرة فعاليات الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي جاءت بعد يوم واحد من تسمية رئيس الكاف السابق عيسى حياتو رئيساً شرفيا للمنظمة. تقارير إخبارية كاف عيسى حياتو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة فوز أول لكروتوني من بوابة سبيزيا 2:42 دقيقة إشبيلية يخطف فوزاً صعباً بالنيران الصديقة 0:46 دقيقة سوانسي يتجاوز عقبة كارديف بنجاح 2:52 دقيقة اختتام فعاليات الجمعية العامة للـ"كاف" 3:02 دقيقة تعادل مثير بين فالنسيا وضيفه أتلتيك بيلباو 0:56 دقيقة ليكرز يهزم كليبرز ضمن استعدادات الموسم الجديد 1:52 دقيقة من سينال جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2020؟ 0:48 دقيقة نظرة أخيرة .. وداعاً باولو روسي 0:57 دقيقة وول وكوزينز يعودان إلى صفوف روكتس 1:06 دقيقة كلوب يتحدث عن سلبيات تقنية الفيديو