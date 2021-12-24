اختتام النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021 من قبل beIN SPORTS December 24, 2021 17:56 1:09 دقيقة تحت شعار "كلنا معاً"، اختتم الجيل المُبهر النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021 الذي انطلقَ في حديقة الأكسجين بمؤسسة قطر، خلال الفترة من 14 وحتى 18 من ديسمبر الجاري. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة اختتام النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021 0:48 دقيقة ياسين براهيمي مع المنتخب الجزائري في الـ"كان" 0:41 دقيقة عائق جديد يضرب استعدادات المنتخبات المشاركة بالكان 3:52 دقيقة محمود الشعّار يحفر اسمه بأحرف من ذهب 1:17 دقيقة اليابان تقرر عدم إرسال وفد حكومي إلى الصين 0:36 دقيقة محادثات مع مورينيو لتدريب منتخب نيجيريا 3:32 دقيقة أتلتيكو مدريد يحتفل بسيميوني 0:49 دقيقة اعتقال خمسة أشخاص خلال مباراة توتنهام ووست هام 0:49 دقيقة بوفون: "يوفنتوس خسر هويته بعد وصول رونالدو". 0:36 دقيقة ضغوط على الزلزولي لعدم تلبية دعوة منتخب المغرب