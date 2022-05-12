اختتام أعمال كونغرس الـ"يويفا" من قبل beIN SPORTS May 12, 2022 14:48 2:56 دقيقة اختتم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعمال الكونغرس السنوي السادس والأربعين في العاصمة النمساوية فيينا وقد أسفر عن قرارات وُصف البعض منها بالتاريخي. تقارير إخبارية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة زفيريف وتسيتسيباس إلى ربع نهائي روما 0:58 دقيقة الدوري الماسي - معتز برشم يؤكد أهمية جولة الدوحة 2:56 دقيقة اختتام أعمال كونغرس الـ"يويفا" 1:23 دقيقة جيانماركو تامبيري في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:55 دقيقة فياريال يعلن عن خطط تطوير ملعب لا سيراميكا 0:45 دقيقة beIN SPORTS في قلب الحدث 0:47 دقيقة كريستيانو رونالدو الأفضل في شهر أبريل 0:55 دقيقة سوزوكي يؤكد رغبته بالرحيل عن موتو جي بي نهاية 2022 2:50 دقيقة NBA: يوكيتش الأفضل للعام الثاني توالياً 1:07 دقيقة برايان خيل يشرح سبب مغادرته لتوتنهام