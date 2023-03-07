اختتام أعمال المؤتمر الطبي الرياضي السابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من قبل beIN SPORTS March 7, 2023 08:39 3:37 دقيقة اختتمت أعمال المؤتمر الطبي الرياضي السابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعدد من الشخصيات الرياضية في القارة والعالم. تقارير إخبارية الدوحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المؤتمر الطبي الرياضي السابع للاتحاد الآسيوي -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة الرجاء يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 1:17 دقيقة تعويض الجماهير المتضرّرة من أحداث نهائي الأبطال 1:21 دقيقة موقعة واعدة بين بنفيكا وكلوب بروج 2:49 دقيقة الهلال يواجه القطن وعينه على النقاط الثلاث 3:06 دقيقة موقعة منتظرة بين شباب بلوزداد والمريخ 2:54 دقيقة قمّة مرتقبة بين الزمالك والترجي الرياضي 2:36 دقيقة بوروسيا دورتموند يسعى إلى تأكيد أفضليته على تشلسي 3:16 دقيقة تشلسي ينشد تخطّي عقبة بوروسيا دورتموند 0:26 دقيقة باستور مدربًا جديدًا للمنتخب المصري لكرة اليد 3:37 دقيقة اختتام أعمال المؤتمر الآسيوي للطب الرياضي