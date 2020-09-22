وتطعن النيابة العامة في مدينة بيروجيا في النقاط التي حصل عليها مهاجم برشلونة الإسباني في إختبار اللغة الإيطالية الذي قام به الخميس الماضي.

وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية أن سواريز كان على علم بنوعية الأسئلة وحتى بالعلامات التي وضعت له قبل اجتياز الاختبار تمهيداً لانتقال أصبح مستبعداً جداً إلى يوفنتوس بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية.



وبما أن سواريز لاعب من خارج الاتحاد الأوروبي، ليس بإمكانه الدفاع عن ألوان يوفنتوس لأن الأخير وصل إلى الحد الأقصى من اللاعبين المسموح بهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ما اضطر ابن الـ33 عاماً إلى إجراء فحص اللغة الإيطالية الخميس في بيروجيا من أجل نيل الجنسية بما أن زوجته إيطالية.

ونجح سواريز الذي أصبح خارج حسابات برشلونة الإسباني بعد وصول المدرب الهولندي رونالد كومان خلفا لكيكي سيتيين، في تجاوز فحص اللغة إلا أن ذلك لم يكن كافياً لالتحاقه بيوفنتوس لأن لا مجال لكي يحصل على الجنسية الإيطالية قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أفاد المدرب الجديد لعملاق تورينو أندريا بيرلو.

لكن يبدو الآن أن سواريز في مشكلة أكبر من عدم قدرته على الالتحاق ببطل "سيري أ"، وذلك بعدما "أظهر التحقيق أن الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء الامتحان قد تم الاتفاق عليها مسبقاً مع المرشح وأن العلامة مُنحت له حتى قبل الامتحان" بحسب ما أفاد الادعاء العام.

وبحسب وثائق الادعاء العام التي حصلت عليها وسائل الإعلام المحلية، قالت ستيفانيا سبينا، أحد الاشخاص المستهدفين في التحقيق، "ما الذي تعتقدونه، هل سنجعله يرسب؟ اليوم كان لدي آخر درس (لغة مع سواريز) ويجب أن أعده لأنه لا يتكلم كلمة واحدة" باللغة الإيطالية.

ورداً على سؤال من محاورها على المستوى الذي يجب أن يجتازه سواريز باللغة الإيطالية، أجابت سبينا "لا يتوجب عليه (أن يتجاوز أي مستوى)، سينجح، لأنه براتب 10 ملايين (يورو) في الموسم، لا يمكنك أن تجعله يرسب" في امتحانه "حتى لو كان لا يعرف كيفية تصريف الأفعال ويتحدث بصيغة المصدر".

"هل بإمكاني رجاء أن أحصل على الجنسية؟"

وأثار مسار التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية انتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لأن هذا الاجراء يتطلب عادة بين عامين وأربعة أعوام، لكن تم تسريعه خدمة لمهاجم ليفربول الإنكليزي السابق بغية مساعدته على الانضمام إلى يوفنتوس.

والأمر لا يتعلق وحسب بالفترة الزمنية المختصرة للحصول على الجنسية، بل بنتائج فحص اللغة من الفئة "باء" والتي تحتاج عادة بين شهر وثلاثة أشهر لكي تصدر، لكن الأوروغوياني حصل عليها بعد ساعات معدودة.

وفي ظل صعوبة نيله الجنسية للانضمام الى يوفنتوس، يبدو سواريز الآن في طريقه للانتقال الى العاصمة الإسبانية للدفاع عن ألوان أتلتيكو مدريد، لاسيما بعد أن تخلى الأخير عن مهاجمه ألفارو موراتا الذي سيوقع في الساعات القليلة المقبلة عقد عودته الى "السيدة العجوز" على سبيل الإعارة.

