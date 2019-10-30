احتفالية خاصة بعيد ميلاد الأسطورة دييغو مارادونا من قبل beIN SPORTS October 30, 2019 13:30 2:05 دقيقة احتفالا بعيد ميلاده التاسع والخمسين، حظي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بتكريم خاص من نادي نيولز أولد بويز قبل مواجهة الفريق لخيمناسيا دي لابلاتا في الدوري الأرجنتيني، المواجهة انتهت بفوز خيمناسيا فريق المدرب مارادونا برباعية. تقارير إخبارية دييغو مارادونا -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة مقابلة حصرية مع منذر الكبيّر 1:02 دقيقة كأس العالم للناشئين: البرازيل إلى دور الستة عشر 0:39 دقيقة المجر تهدر فرصة تحقيق فوزها الأول 3:36 دقيقة إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً 2:21 دقيقة مانشستر سيتي أبرز المتأهلين إلى ربع النهائي 4:17 دقيقة ألافيس يُجبر أتلتيكو مدريد على التعادل 0:56 دقيقة غوادالوبي تلفت الأنظار في الـ"ليغا" 3:58 دقيقة برشلونة يتخطى بلد الوليد بسهولة بفضل إبداع ميسي 0:30 دقيقة إبراهيموفيتش يعود إلى الليغا ! 0:52 دقيقة كأس العالم للناشئيين: طاجكستان تتغلب على الكاميرون