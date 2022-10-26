

وتشمل الاتفاقية جميع قنوات beIN بما فيها قنوات beIN SPORTS الرائدة، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك خلال الفترة الممتدة ما قبل وخلال وما بعد البطولة حتى نهاية العام 2023.

وتنسجم الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع التوجّهات الإعلانية العالمية في تحقيق شراكاتٍ تهيئ بيئةً جاذبة وصناعةً رقميةً مبتكرة أمام الشركات الإعلانية المحلية والعالمية بهدف الاستفادة من الفرص التنافسية الرائدة خلال الفعاليات المختلفة.

وقد تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة beIN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة، بحضور السيد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية، والسيد محمد بن عبدالإله الخريجي، رئيس مجلس إدارة شركة SMC .