اتفاقية جديدة لفضح التلاعب بنتائج كرة القدم من قبل beIN SPORTS December 10, 2020 10:30 0:35 دقيقة وقع الاتحادُ الدولي لكرة القدم اتفاقيةً مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقوم على توحيدِ الجهود لفضح التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة اتفاقية جديدة لفضح التلاعب بنتائج كرة القدم 2:12 دقيقة قمة منتظرة بين نابولي وسوسييداد في الدوري الأوروبي 3:30 دقيقة فوز منطقي لمانشستر سيتي المتصدر على مرسيليا 3:49 دقيقة تعادل غير مفيد لإنتر وشاختار 0:00 دقيقة بايرن ميونيخ يحقق فوزه الخامس 4:01 دقيقة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ إلى ثمن نهائي 3:15 دقيقة أتلتيكو مدريد يلتحق بركب المتأهلين لثمن النهائي 4:20 دقيقة ليفربول يتعادل مع مستضيفه ميتييلاند 3:40 دقيقة أتالانتا يُقصي أياكس ويتأهل إلى ثمن النهائي 4:52 دقيقة سان جيرمان المتأهل يكتسح باشاكشهير ويتصدر مجموعته