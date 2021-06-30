اتحاد الكرة العراقي يقدم مديره الفني الجديد من قبل beIN SPORTS June 30, 2021 16:30 2:14 دقيقة قدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم مديره الفني الإنكليزي جون ويتل، الذي سيعمل على التخطيط لعمل الأندية والمنتخبات، وذلك في إطار خطوة لإصلاح منظومة كرة القدم العراقية. تقارير إخبارية الاتحاد العراقي -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة جيرارد يشقّ طريقه بنجاح في عالم التدريب 2:05 دقيقة أزبيليكويتا يتحدّث عن أسباب نجاح المنتخب الإسباني 2:02 دقيقة سويسرا...المقر الرئيسي للاتحادات الرياضية الدولية 1:52 دقيقة قراءة في مشوار أبرز المدربين في "يورو 2020" 8:34 دقيقة أوكرانيا تخسر جهود بسيدين حتى نهاية اليورو 2:14 دقيقة اتحاد الكرة العراقي يقدم مديره الفني الجديد 3:33 دقيقة قراءة في أسباب الإخفاق الفرنسي 0:55 دقيقة شمايكل: "لوف لم يكن موفقاً في التغييرات" 9:04 دقيقة أصداء خروج ألمانيا المبكر من بطولة أمم أوروبا 2:42 دقيقة منتخبات قوية ودّعت وأخرى غير مرشحة عبرت