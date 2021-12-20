وغاب اللاعب الدولي عن المباراة السابقة في الدوري الإيطالي أمام جنوى من دون أن يكشف فريقه عن الأسباب حينها.



وذكرت تقارير إيطالية أنّ إيموبيلي خضع لعدة اختباراتٍ وجاءت كلها سلبية، لكن عليه الاستمرار في قضاء الحجر الذي بدأه يوم الأربعاء الماضي ويستمر لأسبوع، وهو ما يعني لحاقه بمباراة فريق العاصمة الإيطالية المقبلة أمام فينيتسيا.

