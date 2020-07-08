

وذكرت الرابطة أن خسائر الموسم الحالي ستبلغ مليارا ونصف المليار يورو، بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول الخمس والخمسين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى مليارين ومائة مليون يورو.

وستبلغ خسائر عشر مسابقات دوري في أوروبا، منها الدوريات الخمسة الكبرى، إنكلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، ثلاثة مليارات وستَّمائة مليون يورو، كما ستبلغ الخسائر في إيرادات مبيعات التذاكر مليارا ونصف المليار يورو خلال الموسمين الحالي والمقبل.

وقال تشارلي مارشال الرئيس التنفيذي للرابطة إن التأثيرات المالية لن تتوقف باستئناف المنافسات وإنما ستستمر في الموسم المقبل.

