وأصدر الاتحاد ُ المغربي بيانا أكد فيه أن القرارَ جاء بناءً على ما ارتكبه التيازي من أخطاءٍ جسيمة واحتسابِه أربعَ ركلاتِ جزاء أثرت على نتيجة المباراة التي فاز بها أولمبيك خريبكة بأربعة أهداف لواحد، ما استدعى توقيفَه مدى الحياة استنادا إلى سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام

