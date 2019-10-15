في لقاء خاضه المدرب روبرتو مانشيني بتشكيلة معدلة بعد ضمان بطاقة التأهل دون أن يمنعه ذلك من تحقيق فوزه التاسع توالياً مع المنتخب ومعادلة الرقم القياسي الذي حققه المدرب الأسطوري فيتوريو بوتسو بين 15 أيار/مايو 1938 و26 اذار/مارس 1939.

وضربت إيطاليا باكراً حيث افتتحت التسجيل منذ الدقيقة الثانية عبر برنارديسكي الذي وجد طريقه إلى الشباك للمباراة الثانية تواليا لكن هذه المرة كأساسي في تشكيلة روبرتو مانشيني، وذلك بعدما وصلته الكرة من الجهة اليسرى عبر جانلوكا بيراغي فأطلقها من نقطة الجزاء تقريبا في الشباك.

وعلى الرغم من سيطرتها المطلقة عجزت إيطاليا عن تجاوز التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول، ثم تكرر المشهد في بداية الثاني مع سيطرة وفرص لرجال مانشيني دون نجاح في الوصول إلى الشباك حتى الدقيقة 70 حين حصلت على ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى فينتشنزو غريفو ووصلت الكرة الى أندريا بيلوتي الذي حولها برأسه في الشباك.

وتحررت إيطاليا بعد الهدف ونجحت في إضافة ثالث برأسية من أليسيو رومانيولي إثر عرضية من البديل ستيفان الشعراوي (77) الذي أضاف بنفسه الرابع بتمريرة بينية من براين كريستانتي (82)، قبل أن يسجل بيلوتي هدفه الشخصي الثاني بكرة رأسية (2+90)، رافعاً رصيد بلاده في هذه التصفيات الى 25 هدفاً في ثماني مباريات، فيما تلقت شباكها ثلاثة أهداف فقط.

فنلندا تعزز حظوظها

ولحساب المجموعة ذاتها، عززت فنلندا حظوظها بالمشاركة الكبرى الأولى في تاريخها، وذلك بفوزها على ضيفتها أرمينيا، منافستها الأساسية على البطاقة الثانية للمجموعة العاشرة، بنتيجة 3-0.

ويبدو أن البطاقة الثانية أصبحت تميل نحو فنلندا التي حققت الثلاثاء فوزها الأول في الجولات الثلاث الأخيرة، بعد هزيمتين أمام إيطاليا (1-2) والبوسنة (1-4).

وتدين فنلندا التي لم يسبق لها المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم، بفوزها الخامس إلى تيمو بوكي الذي سجل ثنائية في الشوط الثاني (61 و88)، بعد أن وضع فريدريك يانسن أصحاب الأرض في المقدمة خلال الشوط الأول (31).

ورفعت فنلندا رصيدها إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرمينيا الثالثة، مستفيدة على أكمل وجه من الخدمة التي قدمتها لها اليونان الثلاثاء بفوزها على ضيفتها البوسنة بهدفين لإيفانغيلوس بافليديس (30) وعدنان كوفاشيفيتش (88 خطأ في مرمى بلاده)، مقابل هدف لعامر غوجاك (35).

وأصبحت أرمينيا والبوسنة بهاتين الهزيمتين متخلفتين بفارق 5 نقاط عن فنلندا التي باتت مهمتها أسهل، إذ تلتقي في الجولة المقبلة قبل الأخيرة مع ليشتنشتاين على أرضها، فيما تلعب البوسنة مع إيطاليا، وأرمينيا مع اليونان.

