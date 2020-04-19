

وسار الدولي الإسباني على نهج العديد من نجوم كرة القدم والرياضة حول العالم من خلال مساعداتهم الملموسة لحكومات بلادهم للتغلب على فيروس كورونا (كوفيد-19).

وساهم إيسكو في تزويد أحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد بجهاز تنفس اصطناعي في إطار الحملة الخيرية التي أطلقها لمحاربة وباء كورونا.

ونشر إيسكو صورة لجهاز تنفس اصطناعي مع بعض الأطباء، وهي أول دفعة من المعدات الطبية التي تعهد بتوفيرها.

وأضاف إيسكو في منشوره على "إنستغرام" أنّ الدفعة الثانية تتمثل في خمس وعشرين ألف كمامة سيتم توزيعها على المستشفيات.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى إيقاف جميع النشاطات الرياضية في إسبانيا والعديد من دول العالم.