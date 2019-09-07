أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزال كرة القدم عن عمر 38 عاماً بعد مسيرة شملت أندية أوروبية بارزة، منصرفاً إلى مهامه المتعددة خارج المستطيل الأخضر، لاسيما مع الاتحاد الإفريقي وكأس العالم قطر 2022 FIFA.

وفي منشور على حسابه على "إنستغرام" ليل الجمعة السبت، كتب إيتو "النهاية. نحو تحدٍ جديد. شكراً للجميع، الكثير من الحب، الأدرينالين".

وأصبح إيتو خلال مسيرته أحد أبرز الهدافين في تاريخ القارة السمراء، وأحرز مع منتخب بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، ولقب كأس أمم إفريقيا عامي 2000 و2002.

وعلى صعيد الأندية، دافع اللاعب الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد الإسباني، بدأ مسيرته الاحترافية مع ريال مايوركا، ودافع عن ألوان برشلونة لخمسة أعوام توج معه خلالها بسلسلة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين (2006 و2009)، علماً بأن في رصيده لقب ثالث في دوري الأبطال وذلك مع إنتر الإيطالي (2010).

وبعد رحيله عن إنتر في صيف العام 2011، تنقل إيتو بين أندية عدة منها تشيلسي وإيفرتون الإنكليزيان، وفرق أخرى في تركيا وروسيا، وصولاً إلى نادي قطر الرياضي الذي انضم الى صفوفه في صيف 2018.

وخاض إيتو في مسيرته 759 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالها 370 هدفاً، إضافة إلى 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفا.

وشارك خلال مسيرته في نهائيات كأس العالم أربع مرات، واختير أفضل لاعب إفريقي أربع مرات، في رقم قياسي يتشاركه مع الإيفواري يايا توريه.

وفي الآونة الأخيرة، وسع إيتو من نشاطاته خارج المستطيل الأخضر، إذ عيّن في نيسان/أبريل الماضي سفيرا للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022. وفي تموز/يوليو، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد تعيين إيتو والإيفواري ديدييه دروغبا معاونين له.

