واحتفل منتخب الأسود الثلاثة بالتالي بأفضل طريقة ممكنة كونه كان يخوض مباراته الدولية الرقم ألف في تاريخه.

وتناوب على تسجيل الأهداف أليكس أوكسلايد تشامبيرلاين (11) وكاين (19 و24 و37) وماركوس راشفورد (30) وألكسندر سوفراناتش (66 خطأ في مرمى فريقه) وتامي أبراهام (84).

كما حجزت جمهورية التشيك بطاقة التأهل إلى النهائيات بعد أن قلبت تخلفها صفر-1 أمام كوسوفو إلى فوز 2-1.

افتتح أتدي نوهيو (50) التسجيل لكوسوفو، لينتفض بعدها أصحاب الأرض ويسجلوا هدفين عن طريق أليكس كرال (71) وأندري سيلوستكا (79).

ورفعت إنكلترا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 18 نقطة، أمام جمهورية التشيك الثانية (15 نقطة)، وحلت كوسوفو ثالثة (11 نقطة)، ومونتينيغرو في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، مثل بلغاريا الخامسة.

