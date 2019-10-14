استعاد المنتخب الإنكليزي توازنه سريعاً عقب خسارته المفاجئة أمام جمهورية التشيك، وحقق فوزاً عريضاً على مستضيفه منتخب بلغاريا بـستة أهداف مقابل لا شيء الاثنين في إطار الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة أوروبا "يورو 2020".

افتتح المنتخب الإنكليزي التسجيل في اللقاء مبكراً عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة السابعة قبل أن يضيف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 20 وعاود باركلي التسجيل في الدقيقة 32 قبل أن يختتم رحيم سترلينغ الشوط الأول بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني له والخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة 69، ثم اختتم هاري كاين مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 85.

وحلق المنتخب الإنكليزي في صدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط أمام جمهورية التشيك، فيما عزز منتخب كوسوفو موقعه في المركز الثالث برصيد 11 عقب فوزه على ضيفه منتخب مونتينغرو بهدفين دون رد ضمن الجولة ذاتها، أحرز هدفي المنتخب الكوسوفي أمير رحماني في الدقيقة العاشرة وفيدات موريكي في الدقيقة 34.

