وتجاوزت إنكلترا منافستها النرويج 8-0 يوم الإثنين ضمن المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة أوروبا للسيدات التي تقام على الأراضي الإنكليزية.

وضمنت إنكلترا التأهل كمتصدرة بعدما رفعت رصيدها إلى ست نقاط قبل مباراة النمسا والنرويج (ثلاث نقاط لكل منهما وتتفوق إنكلترا عليهما بالمواجهات المباشرة) ضمن المرحلة الأخيرة، فيما تقبع إيرلندا الشمالية بالمركز الأخير دون رصيد.

وتناوب على ثمانية إنكلترا كل من ستانواي (من ركلة جزاء 12) وهيمب (15) ووايت (29 و41) ومييد (34 و38 و81) وروسو (66).

ولم يسبق لفريق أن سجّل ثمانية أهداف في مباراة واحدة ضمن بطولات أوروبا سواء للسيدات أو الرجال بحسب موقع أوبتا للإحصاءات.