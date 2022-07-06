إنكلترا تتأهب لاستضافة تاريخية لبطولة أوروبا للسيدات من قبل beIN SPORTS July 6, 2022 15:52 2:22 دقيقة تستعد إنكلترا لاستضافة بطولة أوروبا للسيدات، في نسخة من المتوقع أن تكون الأفضل في التاريخ. بطولة يُنتظر أن تشهد مداخيل مالية ً قياسية، إضافة إلى حضور جماهيري غير مسبوق بحسب المؤشرات الأولية. تقارير إخبارية بطولة أوروبا للسيدات -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة اتفاقيات إعلامية جديدة مع جولة باريس برميير بادل 1:49 دقيقة انطلاق تحضيرات باريس سان جيرمان للموسم الجديد 3:30 دقيقة تحديات كبيرة تنتظر غالتييه مع باريس سان جيرمان 1:09 دقيقة إنفانتينو يشيد باستضافة قطر لكأس العالم 2:22 دقيقة بطولة أوروبا للسيدات تتأهب للانطلاق 0:33 دقيقة ديربي الوداد والرجاء بدون حضور جماهيري 1:41 دقيقة إنترناسيونال يتقدم بقوة في كوبا سود أميريكانا 0:26 دقيقة برشلونة سيواجه بوماس المكسيكي في كأس جوان غامبر 0:31 دقيقة فالنسيا يخوض أول حصة تدريبية تحت إشراف غاتوزو 1:32 دقيقة كورينثيانس يصعد إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس