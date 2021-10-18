وكان إنفانتينو الذي يقوم بجولات تتعلق بالترويج والتشاور حول فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، استهل رحلته من كولومبيا، قبل أن يتوجه إلى تشيلي حيث اجتمع هناك ببابلو ميلاد رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم، قبل أن يقوم بزيارة عدد من المرافق الرياضية في العاصمة سانتياغو، كما أطلق ركلة البداية لمباراة خيرية أقيمت، قبل أن يشارك في احتفال خيري ظهر فيه إنفانتينو بالملابس التراثية لدولة تشيلي.

