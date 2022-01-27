إنفانتينو يواصل دفاعه عن فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين من قبل beIN SPORTS January 27, 2022 14:33 1:23 دقيقة واصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم دفاعه عن فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، مؤكّداً أنّ الفكرة لازالت تحت إطار النقاش. مقابلات كأس العالم إنفانتينو -آخر الفيديوهات 2:55 دقيقة تشيلي ترفع شعار الفوز أمام الأرجنتين 0:50 دقيقة إيطاليا تفكر باستضافة بطولة أوروبا 1:23 دقيقة إنفانتينو يدافع عن فكرة إقامة المونديال كل سنتين 2:05 دقيقة مباراة الفرصة الأخيرة بين باراغواي وأوروغواي 1:14 دقيقة البرازيل للحفاظ على رصيدها الخالي من الهزيمة 0:41 دقيقة اليابان تستعيد الوصافة وأستراليا تستعرض 6:43 دقيقة كولينز تضرب موعداً مع بارتي في نهائي أستراليا 1:17 دقيقة مباراة معقدة بين الإمارات وسوريا 3:02 دقيقة العراق يبحث عن تجاوز مشاكله أمام منافسه الإيراني 6:27 دقيقة بارتي تتخطى كيز بسهولة وتبلغ نهائي بطولة أستراليا