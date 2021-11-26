قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو إنه من الطبيعي أن تجد فكرة إقامة كأس العالم كل عامين معارضة من البعض، كاشفا في الوقت ذاته عن إقامة مباريات المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال عن قارة إفريقيا بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لتقليل الأخطاء التحكيمية.
إنفانتينو يعلن الاستعانة بتقنية "VAR" في الدور الحاسم
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو إنه من الطبيعي أن تجد فكرة إقامة كأس العالم كل عامين معارضة من البعض، كاشفا في الوقت ذاته عن إقامة مباريات المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال عن قارة إفريقيا بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لتقليل الأخطاء التحكيمية.
مقابلات جاني إنفانتينو تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ تقنية حكم الفيديو المساعد