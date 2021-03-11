إنفانتينو يصل المغرب قبل مؤتمر الـ"كاف" من قبل beIN SPORTS March 11, 2021 18:16 1:05 دقيقة أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أن الأنظار ستكون مصوبة نحو المغرب الذي سيحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحت شعار الوحدة ومستقبل كرة القدم الإفريقية. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاني إنفانتينو -آخر الفيديوهات 3:15 دقيقة آرسنال للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب أولمبياكوس 3:19 دقيقة إشادة واسعة بنافاس حارس باريس سان جيرمان 2:36 دقيقة مزيج من الحسرة والتفاؤل في برشلونة بعد الإقصاء 3:50 دقيقة قمة مرتقبة بين يونايتد وميلان في ذهاب ثمن النهائي 0:31 دقيقة دونتشيتش وبورزينغيس يقودان دالاس للفوز على سبيرز 2:14 دقيقة صلاح: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف 1:27 دقيقة غريزمان يشيد بأداء برشلونة ويشير إلى تميز نافاس 1:25 دقيقة ماركينيوس: واجهنا فريقاً ممتازاً لكننا صمدنا 4:43 دقيقة باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال 4:18 دقيقة ليفربول يكرّر فوزه على لايبزيغ ويبلغ ربع النهائي