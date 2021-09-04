إنفانتينو يزور مركز استضافة الضيوف الأفغان بالعاصمة القطرية الدوحة September 4, 2021 20:15 0:52 دقيقة أجرى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو زيارةً إلى مركز استضافة الضيوف الأفغان بالعاصمة القطرية الدوحة. حيث من المقرر أن يتحول هذا المركز إلى مقر إقامة رسمي في كأس العالم فيفا قطر ألفين وإثنين وعشرين. تقارير إخبارية الدوحة إنفانتينو -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة إسكتلندا تهزم مولدوفا والدنمارك تعزز صدارتها 3:45 دقيقة فرنسا تتعثر بالتعادل أمام أوكرانيا 3:53 دقيقة أيرلندا تكتفي بالتعادل مع أذربيجان 1:34 دقيقة عبد الكريم حسن: "علينا تدارك الأخطاء الفردية" 3:05 دقيقة كرواتيا تفوز بصعوبة وروسيا تتجاوز قبرص وتتصدر 1:14 دقيقة عبد العزيز حاتم :"اختبار مفيد" 3:55 دقيقة تركيا تحلق في الصدارة وفوز عريض لهولندا 0:52 دقيقة إنفانتينو يزور مركز استضافة الضيوف الأفغان في قطر 0:49 دقيقة التحقيق مع الطبيب النفسي لمارادونا 0:32 دقيقة بشيكتاش يعلن ضم بيانيتش معاراً من برشلونة