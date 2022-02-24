وقال إنفانتينو: "إنّ العنف لم يكن حلّاً على الإطلاق" مطالباً جميع الأطراف باستعادة السلام من خلال حوار بناء.

وتعرضت روسيا لجملة من الإجراءات المتعلقة بالشأن الرياضي التي تزامنت مع استخدامها القوّة في مواجهتها أمام أوكرانيا وعلى رأسها طلب اتحادات بولندا والتشيك والسويد نقل مبارياتها المقررة على الأراضي الروسية ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ .

وقرّر الاتحاد الأوكراني إيقاف مسابقة الدوري مؤقتاً كما طالب العديد من اللاعبين البرازيليين الناشطين في الدوري الأوكراني بلادهم بالمساعدة من أجل الخروج من أوكرانيا.