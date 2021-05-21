وقال إنفانتينو خلال افتتاح الجمعية العمومية الـ71 للهيئة الدولية المنظم عن افتراضيا عبر الفيديو "نقطة البداية ليست: الروزنامة ممتلئة، لذلك لا شيء يتغير"، مضيفاً "نقطة البداية هي العكس تماماً. نبدأ من صفحة بيضاء ومنفتحون على كل وجهات النظر والآراء لتحسين الروزنامة الدولية".

وامتنع إنفانتينو عن الدفاع عن مواقفه الشخصية في هذا الموضوع الشائك، واكتفى بتأكيد عزمه على "تحديد موعد" لمشروعه كأس العالم للأندية التي تم رفع عدد المشاركين فيها إلى 24 فريقًا، على الرغم من التردد الذي أثارته هذه البطولة.

لكنه جادل مطولاً بأن يلعب فيفا دورًا رئيسيًا في إعادة كتابة الروزنامة، باعتباره "الهيئة الوحيدة" التي "تولد" و"تعيد توزيع" إيراداتها "حول العالم"، على عكس الاتحادات القارية والرابطات.

واضاف "اسمحوا لي أن أشرح. اليوم، تولد البطولات الكبرى المليارات من الإيرادات من جميع أنحاء العالم - وأين يتم توزيع هذه العائدات؟ إلى الأندية 18-20 في بطولاتها، مع نسبة ضئيلة تذهب للتضامن".

وتابع "الهيئة الوحيدة التي تدر عائدات من جميع أنحاء العالم وتعيد التوزيع والاستثمار في جميع أنحاء العالم تضامناً هي الفيفا".

ومع ذلك، فإن الهيئة التي تتخذ من زيورخ مقراً لها تدفع منذ أسابيع بفكرة إقامة كأس العالم مرة كل سنتين، وهو أمر مغري للقنوات الناقلة لكنه أثار غضب الرابطات والأندية الوطنية التي تشهد إرهاقًا للاعبين في أجندة مزدحمة بالمباريات.

واقترح رئيس تطوير كرة القدم في الفيفا مدرب أرسنال الإنكليزي السابق الفرنسي أرسين فينغر، في الثالث من آذار/مارس الماضي إقامة كأس العالم وبطولة أوروبا وبطولات دولية أخرى كل عامين.

وبدا إنفانتينو غامضًا بشأن هذا الموضوع، حيث قال في نهاية آذار/مارس الماضي إنه منفتح على أي أفكار لتقويم كرة القدم بعد 2024 ووعد في وقت سابق من هذا الشهر بـ "مناقشات مهمة" حول مقترحات فينغر.

وتقدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم باقتراح لدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرّة كل سنتين بدلاً من أربع كما هو معمول منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

ويحقق الاتحاد الدولي إيرادات هائلة من كأس العالم للرجال، أبرز مسابقة يقوم بتنظيمها.

ويأتي هذا الاقتراح مع نهاية موسم قد يكون الاكثر اكتظاظا في تاريخ اللعبة، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا وتأخر انتهاء الموسم الماضي.



