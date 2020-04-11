إنفانتينو يحذّر من التسرّع في استئناف مسابقات كرة القدم من قبل beIN SPORTS April 11, 2020 12:52 0:59 دقيقة حذّر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو من التسرّع في استئناف مسابقات كرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أنه لا يجب المجازفة بأي حياة بشرية من أجل أي مباراة أو مسابقة أو أي دوري. مقابلات جياني انفانتينو فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة تقارير: سوسييداد أول نادٍ إسباني سيستأنف تدريباته 0:37 دقيقة مارتينيز وبرشلونة: حرب المفاوضات بدأت مع إنتر 0:43 دقيقة هل يعود كوتينيو إلى الدوري الإنكليزي؟ 0:41 دقيقة نجل دالغليش يشعر بالامتنان الكبير لرسائل الدعم 4:31 دقيقة تأجيل نصف نهائي أبطال افريقيا وكأس الاتحاد 0:44 دقيقة ليستر يؤكد استمراره في دفع الرواتب 0:59 دقيقة إنفانتينو يحذّر من التسرع في استئناف النشاط الكروي 0:40 دقيقة أولمبياد طوكيو" غاسول يريد المشاركة بسن الـ٤١ 3:05 دقيقة حمد الله يحثّ الجميع على احترام الإجراءات الصحية 0:43 دقيقة سارابيا: "التغلب على كورونا هو النصر الحقيقي"