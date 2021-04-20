وأوضح إنفانتينو في الوقت ذاته أنه يتعيّن على الأندية المنشقة الداعية إلى إطلاق مسابقة الدوري السوبر الأوروبي أن تتحمّل عواقب قرارتها، جراء هذا الانفصال، مشيراً إلى أن فيفا: "يعارض من دون أدنى شك" هذا المشروع.

وأضاف إتفانتينو أن دوري السوبر الأوروبي هو عبارة عن سوق مغلق، وهو منفصل عن المؤسسات الحالية، وعن الدوريات، وعن الاتحادات، وكذلك عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعن الاتحاد الدولي أيضاً

🚨 عـــاجل | إنفانتينو: دوري السوبر الأوروبي هو عبارة عن سوق مغلق، وهو منفصل عن المؤسسات الحالية، وعن الدوريات، وعن الاتحادات، وكذلك عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعن الاتحاد الدولي أيضا pic.twitter.com/9oEH9XbQhR — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 20, 2021

وأعلنت ستة أندية إنكليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

