إنفانتينو: مقترح إقامة المونديال كل سنتين أمر مطروح للنقاش من قبل beIN SPORTS March 22, 2021 14:49 0:53 دقيقة قال جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن مقترح آرسن فينغر محلل قنوات beIN SPORTS المتعلق بإقامة كأس العالم كل سنتين يبقى أمرا مطروحا للنقاش. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن جدول برامج المباريات الدولية لدى الفيفا ثابتٌ حتى العام 2024. تقارير إخبارية كأس العالم أرسين فينغر جاني إنفانتينو -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة حظر الجماهير الأجنبية يوجه ضربة للسياحة اليابانية 0:25 دقيقة سيرينا تنسحب من بطولة ميامي للتنس 0:53 دقيقة مقترح إقامة المونديال كل سنتين أمر مطروح للنقاش 1:33 دقيقة تريزيغيه في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:39 دقيقة بيبي يغيب عن مباريات البرتغال 0:44 دقيقة الإصابة تُبعد لاعب هورنتس لاميلو بول لفترة طويلة 2:47 دقيقة المنتخب القطري يواصل استعداداته في المجر 2:24 دقيقة ليكرز يسقط في غياب نجمه ليبرون جيمس المصاب 5:36 دقيقة برشلونة يفرض سيطرته على سوسييداد ويهزمه بسداسية 3:29 دقيقة نابولي يحسم موقعة روما بثنائية ميرتنز