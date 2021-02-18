إنفانتينو سعيد بما شاهده في موريتانيا من قبل beIN SPORTS February 18, 2021 10:59 1:11 دقيقة قال السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه سعيد لرؤيةِ البرامج التي تدعمها الفيفا وتجسد بصورة جيدة على أرض الواقع في موريتانيا التي تحتضن بطولة كأس أمم إفريقيا لتحت 20 عاماً. تقارير إخبارية موريتانيا الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاني إنفانتينو -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الدحيل والغرافة من أجل مقعد في النهائي 2:34 دقيقة الريان والسد في نصف نهائي كأس قطر 1:11 دقيقة إنفانتينو سعيد بما شاهده في موريتانيا 3:07 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين ليل وأياكس 2:22 دقيقة ميلان في بلغراد من أجل العودة بنتيجة إيجابية 2:43 دقيقة قمّة مرتقبة بين سوسييداد ومانشستر يونايتد 2:10 دقيقة ياسين بونو: "لم نتمكن من تدارك الأخطاء الدفاعية" 1:33 دقيقة هالاند: "أداء مبابي حفّزني للتألق" 1:15 دقيقة طارمي: "فوز مستحق" 3:18 دقيقة مرسيليا يهزم نيس بفضل التونسي الخاوي