إنفانتينو الرجل الذي تمكن من ترك بصمته في عالم الساحرة المستديرة من قبل beIN SPORTS March 16, 2023 15:21 2:37 دقيقة يعتبر السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة، فقد تمكن من ترك بصمته في عالم الساحرة المستديرة بإنجازاته التي حققها منذ توليه منصب رئيس الفيفا. تقارير إخبارية إنفانتينو -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة روبياليس يؤكد قوّة ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب 2:37 دقيقة إنفانتينو الرجل الذي ترك بصمته في كرة القدم 4:05 دقيقة الكونغرس الـ73 للفيفا | التغطية الخاصة 3:23 دقيقة ريال بيتيس في مهمة شبه مستحيلة أمام يونايتد 2:36 دقيقة قمّة مرتقبة في ملعب الإمارات بين آرسنال وسبورتينغ 0:53 دقيقة الإصابات تعكّر استعدادات يوفنتوس لمواجهة فرايبورغ 3:21 دقيقة فنربهتشه في مهمة صعبة عندما يلاقي ضيفه إشبيلية 3:27 دقيقة ريال سوسييداد يبحث عن الريمونتادا أمام روما 8:31 دقيقة فينغر يكشف عن مشروع يهدف لإنشاء أكاديمية بكل دولة 4:05 دقيقة إنفانتينو رئيساً للفيفا حتى 2027 بالتزكية