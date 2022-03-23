إنتر يمدد عقد بروزوفيتش من قبل beIN SPORTS March 23, 2022 18:24 0:32 دقيقة أعلن إنتر تمديد عقد نجمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش حتى صيف 2026 وذلك بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي الإيطالي. تقارير إخبارية إنتر مارسيلو بروزوفيتش -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة إنتر يمدد عقد بروزوفيتش 3:32 دقيقة نجاح جديد لمستشفى سبيتار 3:25 دقيقة روني وفييرا ينضمّان إلى قاعة مشاهير "البريميرليغ" 1:34 دقيقة سواريز يتحدث عن مواجهة أوروغواي وبيرو 0:46 دقيقة المنتخب الكوري الجنوبي يستعد لمواجهة إيران 1:04 دقيقة مصادر إعلامية تكشف تفاصيل اجتماع يونايتد وتين هاغ 0:37 دقيقة منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة السنغال 0:41 دقيقة إطلاق منصة الإقامة الرسمية وبطاقة هيّا 0:43 دقيقة نوير: هدف ألمانيا هو التتويج بلقب مونديال 2022 0:59 دقيقة مطالبات بنقل مباراة ليفربول وسيتي إلى ملعب ويمبلي