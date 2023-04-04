إنتر يعيش أزمة نتائج مع إنزاغي من قبل beIN SPORTS April 4, 2023 09:51 2:06 دقيقة في أزمة لم يشهد مثلها منذ سنوات طويلة يعيش إنتر مع سيموني إنزاغي أياما صعبة وذلك في شهر يحمل له الكثير من المواجهات الحاسمة. تقارير إخبارية إنتر سيموني إنزاغي -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة موقعة مرتقبة بين تشلسي وليفربول 1:02 دقيقة توخيل: "تشلسي تغيّر بشكل كبير" 0:57 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة إنتر 2:06 دقيقة إنتر يعيش أزمة نتائج مع إنزاغي 2:20 دقيقة انطلاق فعاليات الأسبوع الأولمبي والبارالمبي 0:26 دقيقة التعادل يحسم مواجهة النادي الصفاقسي ونادي قطر 1:22 دقيقة عمر السومة يقود العربي لتجاوز أم صلال 3:27 دقيقة توتنهام يتعثر بالتعادل أمام إيفرتون 0:59 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة يوفنتوس وإنتر 3:42 دقيقة آخر أصداء بيان برشلونة بشأن تيباس