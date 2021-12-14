إمبراطورية beIN حاضرة دائماً بتغطياتها الاستثنائية من قبل beIN SPORTS December 14, 2021 23:24 2:37 دقيقة نالت مجموعة beIN الإعلامية جائزة أفضلِ شركة بث لعام 2021 المقدمة من رابطة التجارة الدولية لصناعة البث والإعلام "TheIABM". ونالت مجموعة beIN الإعلامية الجائزة بعد تغطيتها الاستثنائية لبطولة أمم أوروبا 2020. تقارير إخبارية beIN SPORTS مجموعة beIN الإعلامية -آخر الفيديوهات 2:37 دقيقة إمبراطورية beIN حاضرة دائماً بتغطياتها الاستثنائية 6:04 دقيقة مانشستر سيتي يستعرض بسباعية في شباك ليدز 0:59 دقيقة بايلز أفضل رياضية للعام 2021 بحسب مجلة "تايم" 2:04 دقيقة الكواري: "مباراة قطر والجزائر ستكون قوية" 0:57 دقيقة أندية الدوري الإنكليزي تخشى إمكانية تعليق الموسم 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:30 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 4:35 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 1:02 دقيقة تجريد أوباميانغ من شارة قيادة أرسنال 1:03 دقيقة سانشيز يؤكد جاهزية منتخب قطر لمواجهة الجزائر