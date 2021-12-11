

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تصريح لوكالة "فرانس برس" "للأسف وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لم نتمكن من التوصل إلى حل يرضي الفريقين" مشيراً إلى أنّ نتيجة هذه المباراة ستحددها لجنة الانضباط في الاتحاد القاري، علماً بأنّ رين ضمن تأهله إلى ثمن النهائي، بينما كان يتعيّن على توتنهام الفوز لينتزع المركز الثاني من فيتيس ارنهم الهولندي.



وكانت المباراة مقررة الخميس لكن إصابة خمسة لاعبين في صفوف الفريق اللندني بفيروس كورونا بالإضافة إلى خمسة موظفين حال دون إقامتها قبل أن يقرر الاتحاد القاري إلغاءها كلياً اليوم.



وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة بخصوص كوفيد-19 منذ موسم 2020-21، على خسارة الفريق المعني 3-صفر.



ويكون هذا هو الحال إذا لم يتمكن الفريق من إدراج "ثلاثة عشر لاعبًا على الأقل" بما في ذلك حارس المرمى، إذا كان لاعبوه مصابين أو في الحجر الإلزامي أو إذا كان "مسؤولاً عن عدم إقامة المباراة".



تُصدر العقوبة ذاتها بحق النادي الذي يعتبر "مسؤولاً عن عدم حصول المباراة" بسبب القيود التي تفرضها السلطات المحلية في بلاده، على سبيل المثال إغلاق الحدود أو إجراءات الحجر الصحي، حيث سيكون من الضروري عندئذٍ إيجاد ملعب على أرض محايدة لنقل المباراة.



يذكر ان مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الانكليزي الممتاز والمقررة غد الأحد تأجلت أيضاً للسبب عينه.