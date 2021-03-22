واستلم نيستا، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2006، الادارة الفنية لفروزينوني عام 2019، وقاد النادي إلى الملحق المؤهل الى الدرجة الأولى الموسم الماضي (بعدما حل ثامنا في دوري الدرجة الثانية)، لكنه فشل في المواجهة الحاسمة ضد سبيزيا الذي حجز بطاقته إلى النخبة).



وقدم فروزينوني نصفاً أول جيداً من الموسم الحالي، لكنه تراجع في النصف الثاني إلى المركز الثاني عشر بعد نتائج سيئة عدة آخرها الخسارة أمام ليتشي صفر-3 نهاية الأسبوع الماضي.

وأضفى النادي الطابع الرسمي على رحيل المدافع الدولي السابق البالغ من العمر 45 عامًا، في بيان حيث "شكر المدرب على عمله ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله المهني".

وأوضح رئيسه ماوريتسيو ستيربي في مؤتمر صحافي "إنه قرار مؤلم جداً بالنسبة لي، وقد طرحت على نفسي الكثير من الأسئلة، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى صدمة".

وسبق للمدافع السابق للاتسيو وميلان أن أشرف على تدريب ميامي الأميركي وبيروجيا منذ اعتزاله اللعب عام 2014.

