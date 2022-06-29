إف سي نواذيبو بطلاّ للدوري الموريتاني للمرة الخامسة توالياً من قبل beIN SPORTS June 29, 2022 15:17 2:13 دقيقة توج نادي إف سي نواذيبو بطلا للدوري الموريتاني لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي والعاشرة في تاريخه، مكرسا هيمنته على المسابقة في الفترة الأخيرة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة إدارة الهلال تقيل موتا وتعيّن بخيت مكانه 2:13 دقيقة إف سي نواذيبو يتوّج بطلاّ للدوري الموريتاني 3:39 دقيقة آخر أخبار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 0:28 دقيقة قمّة كورينثيانز وبوكا تنتهي دون أهداف 0:29 دقيقة برشلونة يعلن رحيل المصري علي زين عن الفريق 0:42 دقيقة بيتكوفيتش يقترب من تدريب المنتخب المصري 0:59 دقيقة منظمة الصحة العالمية تعرب عن ثقتها بدولة قطر 0:36 دقيقة إشادة بخطوة إغلاق 4 مواقع للقرصنة في مصر 1:19 دقيقة مبيعات تذاكر كأس العالم المباشرة تنطلق في 5 يوليو 0:47 دقيقة الخطوط الجوية القطرية راعيا رسميا لقميص سان جيرمان