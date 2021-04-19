إعلان 12 نادياً أوروبياً عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي

وجاء في بيان للمجموعة: "ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير ، اجتمعوا معاً كأندية مؤسِّسة".

وأضاف المنظمون أنّ هناك ثلاثة أندية أخرى سيتم دعوتها للانضمام إليها قبل انطلاق الموسم الافتتاحي.

وجاء قرار الأندية المنظمة بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي واتحادات إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ"دوري السوبر الأوروبي" من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري (يويفا) إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنكليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن عن إطلاق منافسة انفصالية.

وقال "يويفا" في بيان إن "الأندية المعنيّة ستُمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

وأدانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أي اقتراح يهاجم مبادئ المنافسة المفتوحة والجدارة الرياضية التي تقع في قلب هرم كرة القدم المحلي والأوروبي.

وأكدت رابطة البريمييرليغ في بيان سابق نشرته على موقعها الرسمي أنّه يمكن لعشاق أي ناد في إنكلترا وأوروبا أن يحلموا حالياً بأنّ فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل وأن فكرة دوري "السوبر الأوروبي" ستقضي على هذا الحلم.

وعبرت الرابطة عن فخرها بإدارة مسابقة كرة قدم تنافسية وجذابة جعلت منها الدوري الأكثر مشاهدة على مستوى العالم وأن "دوري السوبر الأوروبي" سيقوض جاذبية اللعبة بأكملها، وسيكون له تأثير ضار للغاية على الآفاق الفورية والمستقبلية للدوري الإنكليزي الممتاز والأندية الأعضاء، وجميع العاملين فيه.

وقال أليكس فرغسون أسطورة التدريب إن دوري السوبر الأوروبي سيؤدي إلى تراجع كرة القدم الأوروبية 70 سنة.