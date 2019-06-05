Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023 — FIFA Media (@fifamedia) June 5, 2019

محطات بارزة في الولاية الرئاسية الأولى لرئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو

وخلف انفانتينو (49 عاماً) مواطنه جوزيف بلاتر في شباط/فبراير 2016، إثر فضيحة فساد كبرى هزت المنظمة العالمية.

وتباهى انفانتينو بمنظمة "فيفا الجديدة" أصبحت "مرادفة اليوم للمصداقية"، قبل اعادة انتخابه بالتزكية إثر توصية من مجلس فيفا اتخذت الاثنين وأقرتها الجمعية العمومية بغالبية 202 صوتين ورفض 3 أصوات فقط، من بين 210 اتحاداً مخولاً بالتصويت.

قال انفانتينو الذي تحدث بأربع لغات (انكليزية وفرنسية وألمانية واسبانية) "الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن مثالية، لقد ارتكبت أخطاء، ومن المؤكد أنني حاولت تحسين الأمور. لكن اليوم، في يوم الانتخاب، لا أحد يتحدث عن أزمة أو فضائح وفساد. نتكلم عن منظمة تتحدث كرة القدم".

تابع "شكراً أصدقائي، لأنه بفضلكم تمكنّا من تحويل فيفا إلى فيفا جديد. منظمة أصبحت اليوم مرادفة للمصداقية، الثقة والنزاهة".

وعن فضائح الفساد التي هزت المنظمة وأطاحت بأبرز رؤوسها منذ 2015، تابع "لا يوجد مكان للفساد. لا يوجد تسامح في هذا الموضوع! ما حصل لن يتكرر أبداً. يجب أن يكون هذا الأمر واضحاً لمن هم داخل هذه القاعة وخارجها".

ورحب انفانتينو أيضاً بـ"الصلابة المالية" لفيفا، التي ارتفعت ايراداتها من 5 مليارات دولار أميركي إلى 6,4 مليارات دولار في دورة 2015-2018 "في فترة لم يرغب أحد بالارتباط في فيفا"، فيما ارتفع احتياطه النقدي من مليار دولار إلى 2,75 مليار دولار.

واضطر انفانتينو للتخلي عن خططه لتوسيع عدد المشاركين في مونديال قطر 2022 من 32 منتخباً إلى 48، لتتغير الصيغة في نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنه نجح بتغيير صيغة كأس العالم للأندية بحيث ستقام بمشاركة 24 فريقاً بدلاً من سبعة بدءا من العام 2021.

علق قائلاً إن المسابقة التي لم يتقرر بعد من سيستضيف نسختها الاولى "مفتوحة، شاملة وعالمية، ما يتيح فرصة أكبر لأندية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة".



وعلى هامش اجتماعات باريس وقف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء كونغرس الفيفا دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي ليونارت يوهانسون الذي وافته المنية مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 89 عاماً.