

وأتت تزكية الشيخ سلمان للمنصب الذي يشغله منذ العام 2013، بعد انسحاب منافسيه الآخرين السابقين على الرئاسة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي القطري سعود المهندي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة في الامارات محمد خلفان الرميثي.

وحضر رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو اليوم الاجتماع التاسع والعشرين للجمعية العمومية (كونغرس) للاتحاد، والذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث دعا الحاضرين الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على روح والدة الشيخ سلمان، الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة التي وافتها المنية الأربعاء بحسب الديوان الملكي البحريني.

وقال إنفانتينو إن هذا الرحيل "بالطبع هو مأساة كبيرة لا يمكن للكلمات أن تساعد فيها"، داعيا المشاركين في الجمعية للوقوف دقيقة صمت.

وتابع "كل ما يمكنني طلبه منكم هو الوقوف، التفكير بسلمان، معانقته والقول له إنكم معه"، معتبرا أن القارة الآسيوية تظهر بإعادة انتخابها الشيخ سلمان بالتزكية، اختيارها الوحدة و"الاستقرار".

في المقابل، بعث الشيخ سلمان برسالة اعتذر فيها عن عدم تمكنه من الحضور، مشيرا فيها الى ما حققه في رئاسة الاتحاد لاسيما إصلاح المسابقات القارية وتعزيز الشفافية.

وسيبدأ الشيخ سلمان ولاية جديدة من المقرر أن تبقيه في منصبه حتى العام 2023.

وتغلب الشيخ سلمان في 2013 على الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي يوسف السركال، وأعيد انتخابه بالتزكية عام 2015 لولاية من أربعة أعوام.

وكان من المتوقع أن ينافس الشيخ سلمان في دورة الانتخابات الحالية، الرميثي والمهندي، قبل أن يعلن المرشحان انسحابهما على التوالي.

وأتى إعلان انسحاب الرميثي في 21 آذار/مارس، على هامش زيارة قام بها رئيس الاتحاد الآسيوي الى أبوظبي.

وأعلن القائد السابق لشرطة العاصمة الإماراتية في بيان مشترك، دعمه الشيخ سلمان و"التزامهما بالتعاون والتكاتف والعمل معا خلال المرحلة المقبلة لما فيه صالح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتعزيز استقلاليته وشفافيته بما يضمن تطور كرة القدم ورقيها في دول أكبر قارات العالم".

وفي 28 من الشهر نفسه، قام المهندي الذي يشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري، بخطوة مماثلة على هامش زيارة الشيخ سلمان أيضا للدوحة. وأوضح "موقفنا في الاتحاد القطري لكرة القدم ثابت وداعم للشيخ سلمان منذ تقلده رئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حيث إنني عملت معه عن قرب وكنا ولا زلنا على توافق في كثير من الأمور المتعلقة بالكرة الآسيوية".

وأعيد انتخاب المهندي السبت نائبا لرئيس الاتحاد القاري عن منطقة غرب آسيا، إضافة الى عضوية مجلس الاتحاد الدولي (فيفا).