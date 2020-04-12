تم إنشاء بطولة افتراضية لكرة القدم في انجلترا يتم خوض مبارياتها من خلال الشاشات بهدف نشر الوعي بأهمية خدمة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا و بمشاركة عدد من لاعبي منتخبات إنكلترا للرجال و السيدات و كذلك الناشئين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا سامي سهمود.