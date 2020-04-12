تم إنشاء بطولة افتراضية لكرة القدم في انجلترا يتم خوض مبارياتها من خلال الشاشات بهدف نشر الوعي بأهمية خدمة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا و بمشاركة عدد من لاعبي منتخبات إنكلترا للرجال و السيدات و كذلك الناشئين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا سامي سهمود.
تم إنشاء بطولة افتراضية لكرة القدم في انجلترا يتم خوض مبارياتها من خلال الشاشات بهدف نشر الوعي بأهمية خدمة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا و بمشاركة عدد من لاعبي منتخبات إنكلترا للرجال و السيدات و كذلك الناشئين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا سامي سهمود.
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