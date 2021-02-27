وذكر النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالية وينافس بقوة على الصعود، أن نتيجة الفحص الأخير الذي أجراه غالياني، جاءت إيجابية وعليه التزم تماماً بالحجر الصحي المنزلي. ولم يكشف النادي عن الحالة الصحية لغالياني الذي انتقل للعمل في نادي مونتسا رفقة رفيق دربه ومالك النادي سيلفيو بيرلسكوني، بعد أن قاداً ميلان لعقود طويلة لأنجح فترة في تاريخ النادي.

