ومن بين المصابين أيضاً رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدّين عمارة وكان عـدد من لاعبي المنتخب الجزائري قد توجهوا الإثنين من الجزائر، للالتحاق بالمُعسكر التحضيري للخضر في الدّوحة، تَحسباً للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.