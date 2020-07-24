إصابات بالفيروس بين لاعبي الدوري المصري من قبل beIN SPORTS July 24, 2020 14:46 0:42 دقيقة شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعَ عدد المُصابين بفيروس كورونا بين لاعبِي الدوريّ المصري قبل عودة المنافساتِ الشّهر المقبل. الدوري المصري -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة تكريماً لمجهودات الطواقم الطبية في مجابهة الجائحة 25:10 دقيقة اللقاء الخاص الكامل مع توماس باخ 0:42 دقيقة إصابات بالفيروس بين لاعبي الدوري المصري 2:39 دقيقة مواجهات الدوري القطري على ملعبي السدّ والجنوب 3:20 دقيقة عجلة الدوري القطري تعود للدوران 1:24 دقيقة جوردان هندرسون أفضل لاعب في الـ"برميرليغ" 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:29 دقيقة باريس سان جيرمان وسانت إتيان – التغطية الخاصة 4:09 دقيقة لاتسيو يحجز مقعده في دوري الأبطال 0:38 دقيقة باخ: رسالة الألعاب الأولمبية تتمحور حول وحدة البشر