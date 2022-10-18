و غرّد ماكرون على حسابه في تويتر "حرفان و رقم واحد سيخلّدون في تاريخ كرة القدم. بعد أربع و عشرين عاماً من فوز زيدان هاهو بنزيمة يعيد الكرة الذهبية لفرنسا، تهانينا له".

بدوره كتب نادي ريال مدريد "الملك كريم ينضمّ إلى نادي اللاعبين المتوّجين بالكرة الذهبية".



فيما كتب نادي ليون على حسابه "نحنا سعداء جدًا برؤية أحد أبناء نادينا يتوّج بجائزة الكرة الذهبية".

فيما عبّرت رابطة الليغا عن فرحتها معلّقة "الحلم أصبح حقيقة في إشارة منها إلى انضمام كريم إلى نادي اللاعبين الناشطين في الدوري الإسباني و المتوّجين بالجائزة".

فيما لخّص حساب منتخب فرنسا الحدث كاتبًا "موسم من ذهب للسيّد كريم".

